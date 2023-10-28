Телеведущий рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем.

Телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, который развелся с блогершей Дашей Квитковой, чистосердечно признался, пойдет ли фронт бороться с российскими оккупантами. Он отметил, что пока еще повестку не получал.

Он не исключает, что ему придется пойти на фронт. По его словам, выбора нет, и все мужчины будут воевать.

В то же время телеведущий рассказал, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но он не собирается делать справку, чтобы избежать мобилизации.

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"Я не буду делать справку об инвалидности, хотя у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и мама - врач, но она нет… Вряд ли из-за нее можно было бы. Я бы это специально ни в коем случае не стал делать. Чтобы придумать себе болезни? Нет", – заявил Добрынин.

Кроме того, он напомнил, что сейчас на фронте находится его двоюродный брат, которого "холостяк" пытается поддерживать, организовывая сборы для покупки всего необходимого.

"Пока я его поддержка. Когда он пошел служить, то нужно было резко собрать 54 тысячи гривен за один день, чтобы обеспечить его бронежилетом, каской, очками. Также собираю донаты", – подытожил телеведущий.

Война в Украине - чем занимался Добрынин в первые дни

Никита Добрынин сразу после полномасштабного вторжения РФ пошел добровольцем защищать Украину и нередко показывал у себя в блоге некоторые "рабочие" моменты.

Он нес службу в самые напряженные для Киева и области месяцы в рядах территриальной обороны. Когда ситуация в регионе изменилась, Добрынин занялся волонтерством.

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