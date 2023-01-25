К поздравлениям присоединились Оля Полякова, Андрей Бедняков, Катя Осадчая и другие.

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свое 45-летие. Знаменитости не остались равнодушными и поздравили лидера нашей страны, который всеми силами борется с российской агрессией.

Сегодня Зеленским восхищается весь мир, ведь он не сбежал из Украины, когда началась полномасштабная война. Он остался на родине и вместе со всеми дает достойный отпор оккупантам и преступному режиму Кремля. Он - гордость страны, человек, который показал, как нужно любить и защищать свою родину.

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Андрей Бедняков

"На этой фотографии человек, качества которого обращают на нас внимание мира. Эти качества помогают нашей стране убедить мир, что мы боремся со злом. Я очень хочу, чтобы на финиш мы пришли первыми", - написал шоумен.

Оля Цибульская

Певица написала в соцсетях, что все предшественники Зеленского были мемом, а он - тот человек, который искренне любит свою страну, свой народ и делает все ради нашей победы:

"При Кравчуке я полюбила кравчучки. При Кучме – "Одноклассники". При Ющенко полюбила мед. При Януковиче узнала, что в Межигорье водятся страусы. При Порошенко поняла, что мой уровень английского "еще ничего так"!⠀А с вами, Владимир Зеленский, мы и красную калину пройдем. Спасибо за то, что вдохновляете не только словом, но и делом".

Оля Полякова

Певица рассказала, что у нее есть много совместных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем - нет. Потому что сегодня это два разных человека.

"Тот, с которым у меня куча забавных фото – талантливый, искрометный, юморной, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир – человек, на плечи которого упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу – это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел! Но когда понадобилось, он взял ее на себя, не колеблясь, смело и ответственно! И стал лидером самой смелой страны в мире! От него и его решений сегодня зависит многое, но вся страна объединилась и помогает – он с нами, а мы с ним!" - написала Полякова.

Дима Монатик

"С днем рождения, господин президент! Гордимся вашей стойкостью и силой! Вы чрезвычайно волевой человек и пример для всего мира, как нужно любить свое и своих! От всей души желаю, чтобы скорей пришла победа! Счастья, здоровья, мира вам и вашей семье", - поздравил Зеленского Монатик.

Катя Осадчая

Телеведущая отметила, что ей хотелось бы поздравлять Зеленского при других обстоятельствах, но именно эти страшные события доказали нам то, что Украине нужен был именно такой президент.

"Если бы вы воспользовались предложением эвакуироваться, сегодня бы нас уже не было и это самый главный отсчет нашей победы. Спасибо. Многих лет жизни", - написала Осадчая.

Ирина Билык

Певица была более лаконичной и пожелала президенту, чтобы его охранял Бог.

Юрий Горбунов

Телеведущий написал, что сегодня в мире нет более сильного, смелого и крепкого президента!

"Верим, что следующий день рождения будет в мирной Украине! Стране, победившей свирепого врага! Здоровья вам и сил", - добавил Горбунов.

Напомним, ранее Елена Зеленская нежно поздравила мужа с 45-летием.

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