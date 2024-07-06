Олеся Бацман резко высказалась о запроданках.

Украинская журналистка, жена Дмитрия Гордона Олеся Бацман высказалась о путинистках-певицах Ани Лорак и Таисии Повалий. Ведущая назвала артисток "жадными и глупыми женщинами".

На вопрос шоумена Славы Демина о том, предлагали ли когда-то Бацман и Гордон интервью предательницам, журналистка отметила, что никогда. Олеся убеждена, что беглецы, которыми являются Лорак и Повалий, еще хуже, чем враги.

"Это просто невероятно, что они делают, что они выбрали, как они себя ведут. Я не знаю, как они спят, не знаю, как им тот "золотой хлеб", за который они разменялись, в горло лезет", - отметила ведущая.

При этом сам Демин признался, что хотел бы пригласить на разговор Лорак, чтобы понять, она глупая и верит Путину, или все же предала родину ради денег. По словам Бацман, в случае Каролины это ситуация "два в одном". То есть, ради денег предательница готова на все.

"Лорак, она - и неразумная, и жадная. Это уже не имеет значения, как она к этому пришла. Тяжелое детство... Но ведь мы имеем результат, понимаешь? Мы имеем измену", - добавила Олеся.

Что касается Повалий, то журналистка говорит, что они с Лорак одинаковые, только по возрасту разные. Все действия исполнительницы-запроданки, как сказала Бацман, объясняются ее жадностью и "небольшим умом".

К слову, уже много лет Таисия живет в РФ. Она открыто поддерживает режим Кремля и фанатеет от Путина. В 2023 году предательница получила паспорт страны-агрессорки, а на днях она назвала вторжение россиян в Украину "спасением".

Ани Лорак также готовится стать гражданкой РФ. Предательница наслаждается жизнью в России и поддерживает вторжение в Украину.

Напомним, ранее жена Дмитрия Гордона рассказала о начале их романа.

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