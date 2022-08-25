Телеведущий редко показывает фотографии своей семьи.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон впервые показал свою младшую дочь Лиану, которую с начала войны в Украине отправил за границу вместе с ее братьями и сестрами.

Журналист отметил, что уже полгода не видел свою маленькую дочь от Алеси Бацман, поэтому видео малышки, где она у бабушки на руках поет "Ой, у лузі червона калина", его особенно тронуло.

"Маленькой Лиане 2 года и 10 месяцев. Полгода из-за войны я ее не видел. Даже представить не мог, что она так прекрасно споет "Ой, у лузі червона калина", - подписал видео Гордон.

Известно, что у Дмитрия Гордона семеро детей от разных женщин. У него есть три сына и четыре дочери. Младших дочерей Санту, Алису и Лиану ему подарила журналистка Алеся Бацман, на которой он женился в 2011 году.

Напомним, жена Дмитрия Гордона проникновенно спела "Козацькому роду нема переводу". Поклонники отметили, что у нее определенно есть талант.

Вас также могут заинтересовать новости: