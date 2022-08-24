Поклонников растрогало исполнение песни Алесей Бацман.

Украинская журналистка Алеся Бацман в День Независимости Украины душевно исполнила песню "Козацькому роду нема переводу".

Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

"Сегодня эта песня обрела новую жизнь и новый смысл, сегодня я ее пою по-другому. Потому что сегодняшние украинские казаки – это уже не древние предки, а наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой. Эта песня для них. Берегите себя, ребята, берегите Украину! Возвращайтесь с победой! С Днем Независимости, моя Украина", - подписала ролик Бацман.

"Супер", "Прекрасное исполнение", "Молодец, очень круто", "Невероятно круто спела", "Талант", "Не смогла сдержать слезы", - пишут поклонники в комментариях.

Кроме того, в День Независимости Украины Алеся Бацман показала фото со своим супругом Дмитрием Гордоном. Они оба предстали в вышиванках, а Алеся дополнила свой образ венком.

Напомним, ранее жена Гордона похвасталась трогательным снимком с мужем.

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