Свою последнюю волю знаменитость описал аж на 4 страницах.

Легендарный французский актер Ален Делон, которого не стало 18 августа 2024 года, перед смертью составил завещание. Стало известно, какой была последняя воля артиста относительно его состояния.

Как пишет издание Le Figaro, дети знаменитости уже получили завещание. Кроме них, документ также поступил к адвокату и менеджеру по управлению имуществом Делона. Актер на 4 страницах расписал, каким образом должно быть разделено имущество между его сыновьями Энтони и Аленом-Фабьеном и дочерью Анушкой.

Наибольшее наследство получит 33-летняя Анушка - 50%, а сыновья распределят между собой другую половину и получат по 25%.

Видео дня

Как известно, дети звезды были в не самых лучших отношениях. Когда состояние актера было критическим, старший сын Энтони подал в суд на Анушку. Мужчина прокомментировал свое решение и заявил, что причиной иска были не деньги, а место, где бы Делон провел свои последние дни.

"Я хочу сказать правду. Я хочу сказать, почему мы сегодня разрываем друг друга на части. Наследство урегулировано, нет никаких проблем с деньгами. Моя сестра получит 50% наследства нашего отца, а я и Ален-Фабьен получим по 25%. Нет ни конфликта, ни войны за наследство. Что же стало причиной недоразумений? Они заключаются в том, что мы с братом, даже если это произойдет за наш счет, хотим, чтобы волю отца уважали. Мы хотим, чтобы он закончил свои дни здесь, во Франции, тогда как моя сестра хочет отвезти его в Швейцарию", - поделился мужчина.

Несмотря на желание братьев, их легендарного отца похоронили во Франции. Прощание состоялось 24 августа. Актера похоронили на территории его имения в Душе. Это исторический особняк Domaine de la Brûlerie.

Что известно о Делоне

Делон начал свою актерскую карьеру в конце 1950-х годов. Родился он 8 ноября 1935 года в городе Со, Франция. До того как стать актером, у знаменитости было несколько различных работ и он даже служил во французском военном флоте.

Его кинокарьера началась после того, как его заметили на Каннском кинофестивале, где он привлек внимание нескольких режиссеров своей харизматичной внешностью. Среди самых известных фильмов Алена, в которых он сыграл роли, "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Самурай".

Напомним, ранее дочь Алена Делона поделилась последним фото с легендарным отцом. Анушка показала, как выглядел актер перед смертью.

Вас также могут заинтересовать новости: