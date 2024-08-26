Анушка Делон показала, как выглядел актер перед смертью.

Дочь легенды французского кино Алена Делона, который ушел из жизни 18 августа 2024 года, Анушка поделилась последним кадрами со звездным отцом. Женщина почтила память родного человека.

Через два дня после похорон 33-летняя Анушка в своем Instagram опубликовала фотографии с папой и показала поклонникам, как выглядел актер и сценарист незадолго до смерти.

На одной из фотографий Ален показался в объятиях дочери. Второй снимок, вероятно, был сделан в последние дни жизни Делона. Анушка сняла, как они с отцом крепко держались за руки.

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В подписи под фотографиями женщина почтила память кумира миллионов. Дочь знаменитости довела до слез высказыванием, в котором отметила, что ей очень не хватает отца и добавила, что всегда будет помнить его.

"Я сохраню тебя в своем сердце. Чтобы мой страх исчез. Прежде всего, не говори ничего, слишком хорошо... Там... Я люблю тебя, ты знаешь, только ты знаешь насколько. Я никогда... Никогда не смогу жить без тебя. Я люблю тебя, а ты? Папа, я люблю тебя", - растрогала Анушка.

К слову, кроме дочери, у Делона также осталось двое сыновей: 59-летний Энтони и 30-летний Ален-Фабьен. Как известно, на момент смерти актеру было 88 лет.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, где похоронили Алена Делона. Церемония прощания с артистом состоялась 24 августа.

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