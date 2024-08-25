Церемония прощания с артистом состоялось 24 августа.

Легендарного французский актера Алена Делона, который умер 18 августа, похоронили в субботу, 24 августа, на родине звезды. На церемонии прощания были только самые родные люди знаменитости.

При жизни Делон хотел, чтобы его провели в последний путь, как обычного человека. Как пишет издание The Guardian, несмотря на толпу, которая хотела попрощаться с легендой, на похоронах присутствовали только друзья и семья артиста. В частности, его дети - дочь Анушка и сыновья Энтони и Ален-Фабьен. А также, вероятно, была экс-супруга Алена Розали Ван Бремен.

Актера похоронили на территории его имения в Душе, Франция. Это исторический особняк Domaine de la Brûlerie. Туда звезда часто приезжал, чтобы отдохнуть от работы.

Видео дня

Родные артиста хотели провести похороны в "строжайшей приватности". Для этого местная полиция перекрыла дорогу к городку и даже закрыла воздушное пространство над ним. У приглашенных на прощание забирали телефоны, чтобы те не могли заснять похороны.

Однако более 100 поклонников смогли пройти к воротам дома и оплакивали артиста там. Они оставили под имением цветы, подарки и плакаты.

Напомним, ранее мы писали о том, как Ален Делон поддерживал Украину. До самой смерти актер был верным другом Украины и поддерживал народ в войне с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: