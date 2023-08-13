Актриса рассказала, что думает об оценках, которые мужчины дают женщинам.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал с депиляцией и оценками для женщин, в который недавно попали Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше. Звезда сериала "Кріпосна" поделилась откровенными мыслями в Instagram, а свой пост она "проиллюстрировала" откровенными фото в "голом" платье.

Денисенко позировала в откровенном наряде без белья. Она похвасталась стройным телом и рассказала, замечает ли ее муж Андрей Фединчик ее "недостатки". Как оказалось, избранник актрисы обращает внимание на состояние и настроение женщины, а не на то, выбриты ли у нее ножки.

"Начиталась постов "10/10" и знаете, что я подумала? Никто не виноват, что мужчины имеют какие-то свои предубеждения относительно красоты... Иногда, чаще именно женщины бывают более жестоки в высказываниях к друг другу (я это знаю точно, потому что ни один мужчина не говорил то, что говорили "подружки"). О травле подростками сверстников - я вообще молчу... Веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения. Мой муж вообще не замечает когда гладкие ножки, а когда нет. Зато четко замечает мое состояние, "блеск в глазах", мои чувства, энергию... Именно это замечают и окружающие", - написала актриса.

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Также она акцентировала на том, что с детства не думала о клише. Денисенко всегда считала себя лучшей, ведь ее любили и поддерживали близкие. Выводами относительно скандала актриса не поделилась. Она считает, что для каждого человека самое главное - это научиться просто себя любить.

"Может, когда-то мы свернули не туда, и забыли о своей природе? Когда я была ребенком, я вообще не задумывалась о внешних клише, я просто чувствовала себя самой-самой-самой. И об этом мне говорили мои близкие, я чувствовала, что меня любит весь мир. Как таковых выводов - не будет, потому что я не знаю, как правильно. Я знаю, как хорошо будет для меня. Для меня главное - просто любить себя здоровой любовью, не из-за эгоизма, а с заботой. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и содержаниях. Для меня главное - чувствовать себя! Расширять свое восприятие и, вместе с тем, понять, что каждый имеет право на свои предпочтения. И, конечно, лелеять в себе любовь к своим людям, а не разводить срачи", - резюмировала актриса.

Скандал вокруг Остапчука и женской депиляции - с чего все началось

В одном из выпусков шоу "Мекнув - питайте" ведущий Остапчук обсуждал с гостями проекта, Буше и Позитивом, женскую красоту. Он спрашивал, как бы мужчины реагировали на девушку, которая "10 из 10", но не любит брить ноги. Позитив и Буше отметили, что им такое не нравится. Сам Остапчук сказал, что женщина якобы должна быть выбритой везде, а другие варианты для него неприемлемы.

Слова ведущего и его гостей возмутили сеть. Также о скандале высказывались Дантес, Ефросинина, Дурнев и Полякова. Звезды выступили против того, что мужчины диктуют женщинам свои условия. Рэперша Alyona Alyona тоже выразила возмущение и показала себя в белье, чтобы привлечь внимание к скандалу.

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