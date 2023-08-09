Артистка решила поддержать девушек, которых возмутили слова Остапчука относительно небритых ног.

Украинская рэперша Alyona Alyona отреагировала на скандал, который недавно разгорелся вокруг Владимира Остапчука, Позитива и Богдана Буше. Мужчины заговорили о "необходимости" женской депиляции, что сильно возмутило сеть.

Alyona Alyona решила доказать, что самооценка девушек не должна зависеть от мужчин, которые ставят им оценки. Поэтому рэперша обнажила формы и показала, как выглядит в купальнике.

"Хоть ноги у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. А вообще, ограниченные люди всегда стараются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими. Я знаю, что сейчас в комментариях налетит миллион коршунов, которые просто порвут меня за то, какая я есть", - написала рэперша.

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Артистка объяснила, что женщинам важно принимать свое тело. Никто не имеет права диктовать свои условия, ведь каждый человек должен самостоятельно решать, как ему выглядеть, отметила Alyona Alyona.

"Но когда ты любишь себя и принимаешь себя - только тебе решать: или худеть, или толстеть, или брить ноги, или не брить, или увеличивать губы, или делать липосакцию, или делать что-либо со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело - ваше дело", - добавила звезда.

На фото Alyona Alyona позирует с арбузом. Звезда совсем не скрывает свое тело и с гордостью продемонстрировала все формы. Сеть "взорвалась" комментариями. Поклонники хвалят рэпершу и отмечают, что общество долго навязывало людям не те правила. Также комментаторы пишут:

"Нас так долго напитывали ненавистью к своим телам, что многим до сих пор трудно понять: живые люди выглядят по-разному"

"Шикарная. Когда-нибудь люди (и мальчики, и девочки) поймут, что каждый имеет право делать (или не делать) со своим телом что угодно"

"Замечательное фото, живое и ржачное. Такие точно есть у каждого в телефоне, но их прячут от инсты, потому что здесь должно быть все вылизанное, отфотошопленное, подкачанное и идеальное".

Скандал вокруг Остапчука - с чего все началось

Несколько дней назад ведущий выпустил новый выпуск своего шоу "Мекнув - питайте". В нем он, вместе с Позитивом и Буше, обсудил "стандарты" женской красоты. Остапчук спросил, как артисты отреагировали бы на женщину, которая "10 из 10, но не любит депиляцию". Позитив сказал, что ему это "не ок". Сам ведущий заявил, что девушка, по его мнению, должна быть выбрита везде. Такого же мнения был и Буше, заявивший, что небритая женщина якобы уж точно не "10 из 10".

Заявления артистов возмутили сеть. Пользователи начали писать, что мужчины не должны оценивать женщин, ставить им какие-то условия и баллы. К волне хейта Остапчука присоединилось немало звезд, в частности, Владимир Дантес, Мария Ефросинина, Алексей Дурнев и другие.

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