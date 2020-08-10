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Известная модель не удержала грудь в комбинезоне (фото)

11:36, 10 августа 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

Стоит отметить, что девушка надела комбинезон на голое тело. Так как у звезды пышная грудь, то складывается впечатление, что она вываливается. Пикантности фото добавило то, что Роуз руками зачесала волосы назад.

Роуз показала грудь / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, известная модель в секси-купальнике сразила всех наповал позой на коленях.

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