Известная модель не удержала грудь в комбинезоне (фото)

Деми Роуз засветила грудь.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в джинсовом комбинезоне.

Стоит отметить, что девушка надела комбинезон на голое тело. Так как у звезды пышная грудь, то складывается впечатление, что она вываливается. Пикантности фото добавило то, что Роуз руками зачесала волосы назад.

Как сообщал УНИАН, известная модель в секси-купальнике сразила всех наповал позой на коленях.

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