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Известная модель в секси-купальнике сразила всех наповал позой на коленях

10:43, 06 августа 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

Девушки предстали в смежных купальниках с вырезами на спине. Деми подобрала красного цвета купальник, а ее подруга - белого. Стоит отметить, что Роуз приняла такую позу, что было видно ее пышную попу крупным планом. 

Роуз показала попу / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, известная модель показала жаркое фото с пляжа.

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