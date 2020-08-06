Известная модель в секси-купальнике сразила всех наповал позой на коленях
10:43, 06 августа 2020Звезды
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Деми Роуз опубликовала новое фото.
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует со своей подружкой.
Девушки предстали в смежных купальниках с вырезами на спине. Деми подобрала красного цвета купальник, а ее подруга - белого. Стоит отметить, что Роуз приняла такую позу, что было видно ее пышную попу крупным планом.
Роуз показала попу / instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, известная модель показала жаркое фото с пляжа.
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