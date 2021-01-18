Деми Роуз часто делиться с поклонниками откровенными снимками.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует на яхте посреди небольшого скального острова, который находится в составе мини-архипелага Питиузские острова. Эс-Ведра является частью Балеарских островов.

Интересно, что Деми позировала в персиковом микробикини. У нее настолько пышные формы, что они не всегда вмещаются в бюстгальтер. Буквально за несколько часов такое фото набрало более 450 тысяч лайков.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич