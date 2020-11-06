Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеСоблазнительная Деми Роуз показала пышные формыМодель вновь поделилась с поклонниками снимком со своего отдыха на Мальдивах.
На новом снимке девушка появилась в откровенном бикини светлого цвета, который открыл ее аппетитные формы. На фото модель позирует стоя на качели, слегка погруженной в воду. Снимок сделан на фоне лагуны и неба.
"Потерялась, и мне не нужно, чтобы ты меня нашел", - подписала фото модель.
Также модель обозначила геолокацию. Это курортный отель Soneva Jani, который находится на острове Медхуфару, посреди лагуны.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
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