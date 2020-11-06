25-летняя британская модель выложила в соцсеть фото с отдыха.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

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На новом снимке девушка появилась в откровенном бикини светлого цвета, который открыл ее аппетитные формы. На фото модель позирует стоя на качели, слегка погруженной в воду. Снимок сделан на фоне лагуны и неба.

"Потерялась, и мне не нужно, чтобы ты меня нашел", - подписала фото модель.

Также модель обозначила геолокацию. Это курортный отель Soneva Jani, который находится на острове Медхуфару, посреди лагуны.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

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Автор: УНИАН