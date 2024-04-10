Беспалов обнародовал слухи об их отношениях.

Сердце блогерши-миллионницы Даши Квитковой не свободно. Такие слухи рассказал недавно обозреватель шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов и рассекретил нового избранника девушки, которого зовут Максим.

Оказалось, что мужчине написал инсайдер, который видел пару вместе. Полный текст сообщения Богдан решил зачитать на своем YouTube-канале.

"Богдан, привет. Имею для тебя инсайд: уже несколько раз нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко (это основатель телеграмм сетки "Труха"). Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения никоим образом публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Связи Максима могут вывести Квиткову на совсем другой уровень жизни", - рассказал блогер.

Позже добавил, что узнал еще некоторые интересные подробности из жизни Максима, которые его удивили.

"Мне интересно, что может принести этот тандем. Ой, я что-то не обратил внимания, что Максим женат. Если правда об их романе с Квитковой, то без слов", - добавил блогер.

Сама Даша Квиткова ничего не комментирует, однако ранее рассказывала, что позволяет мужчинам ухаживать за ней и проявлять свою заботу.

К слову, о 38-летнем Максиме Лавриненко известно, что он из Харькова. Основал Telegram-канал "Труха" и рассказывал, что получает от него доход 300-500 тысяч долларов в месяц.

Что известно о личной жизни Даши Квитковой

Блогерша Даша Квиткова была победительницей шоу "Холостяк", где телеведущий Никита Добрынин был главным героем. Позже пара сыграла свадьбу и обвенчалась. У них родился общий сын Лев.

Однако после двух лет в браке они развелись.

Потом Квитковой приписывали роман с экс-"холостяком" Михаилом Заливаком. Поговаривали, что именно он приехал на место аварии, в которую попала Даша в прошлом году. Однако подтверждений этих отношений так и не было.

Напомним, ранее стало известно, что блогерша после развода продает дом.

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