Сама Квиткова пока молчит о своей личной жизни.

Последнее время блогерша Даша Квиткова часто появляется в компании экс-"холостяка" Михаила Заливако. Хоть она и не афиширует это в своих соцсетях, внимательные поклонники все же заметили, что у них, кажется, назревает роман... или уже назрел.

В первую очередь внимание фолловеров привлекло то, что сразу после недавнего ДТП, в которое попала Квиткова, на место события приехал Заливако. Он пытался помочь Даше решить эту проблему и все время находился с ней рядом.

Также молодые люди периодически выкладывают фотографии из одного места, однако каждый в своем блоге.

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Кроме того, недавно их заметили на одном из концертов. Квиткова и Заливако развлекались в компании друг друга.

Правда ли то, что у них роман - наверняка неизвестно. Ни Даша, ни Михаил никак не комментируют свои отношения.

Личная жизнь Квитковой и Заливако

Даша Квиткова стала победительницей шоу "Холостяк", главным героем которого был Никита Добрынин. Вскоре они сыграли свадьбу и у них родился сын Лев. Недавно стало известно о том, что пара разводится. Причину развода супруги не назвали, однако поговаривают, что Никита хотел сохранить брак. А Даша якобы отказалась, так как у нее уже был другой мужчина. Сама блогерша говорит, что все это неправда, она никогда не изменяла Добрынину.

Михаил Заливако также был главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал турагента Анну Богдан. Пара еще какое-то время встречалась после проекта и даже вместе жила, однако вскоре они сообщили о своем расставании. Больше никаких девушек рядом с Заливако замечено не было.

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