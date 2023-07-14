Фаны пришли в восторг от "жаркой" йоги певицы.

Украинская певица Даша Астафьева показала, как возвращается к занятиям йогой. Она рассказала, что снова начала заниматься. Но фанов очаровала не только гибкость звезды.

На своей странице в Instagram разместила пост, в котором продемонстрировала, как выполняет сложные асаны. Для занятия йогой Астафьева выбрала тесный костюм. Она надела велосипедки и топ телесного цвета, который казался "прозрачным" из-за отсутствия принта или ярких акцентов на ткани.

Заметно, что Астафьева может похвастаться гибкостью. Она "тянула" тело и усердно тренировалась. Певица не скрывает, что любит заниматься спортом. Она заботится о своем теле и регулярно демонстрирует результаты тренировок.

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Реакция сети

Фаны пришли в восторг от "жаркой" йоги и форм певицы. Они хвалят гибкость и изящество Астафьевой. Некоторые также шутят, что точно не рискнут повторять упражнения, которые выполняла певица, ведь потом могут "сломаться". Комментаторы пишут:

"Будто мультик про пластилин смотришь"

"Мне одной дома такое явно не стоит делать. Потому что чувствую, что на каком-то этапе точно сломаюсь"

"Вау, какая красивая и изящная гибкость".

Напомним, ранее Астафьева очаровала изгибами в соблазнительном платье. Она не только показала стильный "лук", но и рассказала, чего желает российским оккупантам.

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