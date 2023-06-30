Звезда поразила Сеть, пользователи "засыпали" ее комплиментами / фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева очаровала поклонников новыми фото. Звезда Playboy примерила соблазнительное платье, которое подчеркивало ее формы и изгибы тела.

На новых фото, которые Астафьева разместила на своей странице в Instagram, она позировала с веточкой хлопка. Этим певица показала, чего желает оккупантам. Сейчас "бавовной" называют взрывы в российских городах и местах дислокации вражеских войск.

Даша Астафьева свела сеть с ума / скриншот

"Желаю здоровья каждому защитнику Украины! И бавовны в каждом вражеском городе, сами знаете где", - написала певица.

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Певица поразила сеть новыми фото, для которых она примерила стильное платье / скриншот

Комментаторы оценили символический "привет" оккупантам. Кроме этого, фаны пришли в восторг от фигуры Астафьевой. Звезда поразила сеть, пользователи пишут:

  • "Так метко озвучили пожелания каждого украинца и украинки. Вы очаровательна"
  • "Титул "Женщина Украины" - для Даши!"
  • "Шикарная бавовна, а вы - просто вау. Фантастическая женщина, которая разбила всем сердца!".
Даша Астафьева очаровала изгибами в соблазнительном платье / скриншот

Певица следит за фигурой, а потому смело щеголяет формами. Недавно она показывала, как занимается йогой, и поразила сеть гибкостью.

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