Певица не только похвасталась фигурой, но и оставила "послание" для оккупантов.

Украинская певица Даша Астафьева очаровала поклонников новыми фото. Звезда Playboy примерила соблазнительное платье, которое подчеркивало ее формы и изгибы тела.

На новых фото, которые Астафьева разместила на своей странице в Instagram, она позировала с веточкой хлопка. Этим певица показала, чего желает оккупантам. Сейчас "бавовной" называют взрывы в российских городах и местах дислокации вражеских войск.

"Желаю здоровья каждому защитнику Украины! И бавовны в каждом вражеском городе, сами знаете где", - написала певица.

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Комментаторы оценили символический "привет" оккупантам. Кроме этого, фаны пришли в восторг от фигуры Астафьевой. Звезда поразила сеть, пользователи пишут:

"Так метко озвучили пожелания каждого украинца и украинки. Вы очаровательна"

"Титул "Женщина Украины" - для Даши!"

"Шикарная бавовна, а вы - просто вау. Фантастическая женщина, которая разбила всем сердца!".

Певица следит за фигурой, а потому смело щеголяет формами. Недавно она показывала, как занимается йогой, и поразила сеть гибкостью.

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