Тридцати украинским артистам запретили посещать РФ в ближайшие 50 лет.

Украинские звезды, которым запретили посещать Россию до 2072 года, уже успели отреагировать на этот запрет. Свои комментарии они опубликовали в социальных сетях.

Антон Птушкин

Вдущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. Блогер пошутил, что теперь он не сможет сделать выпуск про Поволжье. Об этом он написал в Twitter.

Андрей Бедняков

Телеведущий посмеялся над таким решением.

"Вышел я, клоун непонимающий, из центра принятия кокаина. Взял немного себе и гупикам, которых мы в аквариуме учим разносить вирусы. На улице детям снова раздали оружие. Очередную бабушку, за сегодня, силой забирают в автозак... снова не смогла выговорить "паляниця". А вон мужика бьют просто за то, что он похож на Достоевского… Обычная среда. Ладно, побегу я… тем более сегодня Байден и Джонсон приезжают. Будут лично раздавать нам, блогерам продажным, по 20 тысяч $ за пост. Наличкой! А еще мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет... бл*ть, а я так хотел в Воронеж на лето", - написал Бедняков в своем Instagram-блоге.

Ян Гордиенко

Блогер из Краматорска (город в Донецкой области, по вокзалу которого был недавно нанесен ракетный удар) тоже попал под запрет на 50 лет. Он посмеялся над этим запретом, опубликовав фото.

"2072 год. Нам с @ptuxerman (Антон Птушкин, - ред) наконец-то разрешили въехать в Россию", - иронически подписал снимок ЯнГо.

Владимир Дантес

Недавно украинского певца назвали врагом России, а сейчас ввели в действие запрет на посещение страны сроком на 50 лет. Дантес был краток - послал россиян вслед за их уже уничтоженным военным кораблем.

"Та идите нах*й", - резюмировал музыкант.

Напомним, названы 30 украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

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