Сегодня, 20 апреля, стало известно о том, что украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина Россия внесла в "черный список" людей, которым теперь запрещен въезд в эту страну.
Позже российское издание "Известия" обнародовало полный список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за их антивоенной позиции.
В этот перечень попали 31 знаменитые личности Украины, в том числе:
- Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")
- Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")
- Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)
- Светлана Лобода
- Дмитрий Монатик
- Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
- Андрей Данилко (Верка Сердючка)
- Иван Дорн
- Евгений Мильковский ("Нервы")
- Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")
- Алина Паш
- Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло")
- Мила Савицкая.
Отметим, официальных комментариев от российских правоохранителей пока нет.
Напомним, ранее ведущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.