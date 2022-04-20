Среди них певцы, телеведущие, актеры.

Сегодня, 20 апреля, стало известно о том, что украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина Россия внесла в "черный список" людей, которым теперь запрещен въезд в эту страну.

Позже российское издание "Известия" обнародовало полный список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за их антивоенной позиции.

В этот перечень попали 31 знаменитые личности Украины, в том числе:

Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")

Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)

Светлана Лобода

Дмитрий Монатик

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Иван Дорн

Евгений Мильковский ("Нервы")

Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")

Алина Паш

Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло")

Мила Савицкая.

Отметим, официальных комментариев от российских правоохранителей пока нет.

Напомним, ранее ведущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

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