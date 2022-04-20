Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров / коллаж из фото

Сегодня, 20 апреля, стало известно о том, что украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина Россия внесла в "черный список" людей, которым теперь запрещен въезд в эту страну.

Позже российское издание "Известия" обнародовало полный список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за их антивоенной позиции.

В этот перечень попали 31 знаменитые личности Украины, в том числе:

  • Дмитрий Комаров ("Мир Наизнанку")
  • Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка")
  • Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя)
  • Светлана Лобода
  • Дмитрий Монатик
  • Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
  • Андрей Данилко (Верка Сердючка)
  • Иван Дорн
  • Евгений Мильковский ("Нервы")
  • Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало")
  • Алина Паш
  • Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло")
  • Мила Савицкая.

Отметим, официальных комментариев от российских правоохранителей пока нет. 

Полный список артистов / iz.ru

Напомним, ранее ведущему "Орла и Решки" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

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