Военный раскрыл, какие на самом деле между ними отношения.

Украинский ведущий, известный по шоу "Кохання на виживання" и с 2022 года военный Даниэль Салем, которому ранее приписывали роман с популярной певицей Lida Lee, прокомментировал их отношения. Шоумен раскрыл, что на самом деле их связывает.

Долгое время в сети поговаривают, что Салем и Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) закрутили роман. Причиной для сплетен стало то, что звезды часто появляются на публике вместе, проводят время вдвоем, а также исполнительница заботится о собаке воина, когда он на службе. Сейчас они также вместе ведут программу на одном из украинских телеканалов.

В интервью для kp.ua ведущий не стал скрывать, что за последнее время очень сблизился с Lida Lee. Она стала для него поддержкой в сложный период. Правда, как утверждает Даниэль, их объединяет только дружба.

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"Мы очень подружились с Лидой, действительно стали поддержкой друг для друга во многих моментах. Если честно, советую всем в жизни найти такого друга, как Лида Ли. Да и вообще, чтобы была настоящая дружба. Это очень большая редкость. Очень благодарен Лиде за эту дружбу", - отметил шоумен.

Также он рассказал, как реагирует на слухи в сети о его личной жизни. По его словам, он не обращает внимание на подобные комментарии. Салем убежден, что людям всегда нужно что-то или кого-то обсуждать.

"Людям всегда надо что-то дорисовывать. Так пусть себе дорисовывают. Кто мы такие, чтобы говорить им, что делать или не делать", - сказал защитник.

Как известно, в июле 2023 года Салем объявил о разводе с женой Марией, с которой состоял в браке 17 лет. Еще до начала полномасштабного вторжения пара думала о разрыве, но бракоразводный процесс был поставлен на паузу. Причиной стала их ревность друг друга. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Санта-Луна.

Напомним, ранее сама Lida Lee прокомментировала отношения с Даниэлем Салемом. Исполнительница призналась, что в трудный момент военный стал для нее главной поддержкой и опорой.

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