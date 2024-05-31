Даниэль Салем снялся в клипе Lida Lee / коллаж из фото

Популярная украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, последние месяцы переживала сложный период. На фоне слухов об алкозависимости артистку предали друзья, она полностью исчезла из инфопространства и была в поисках себя. Исполнительница призналась, что в трудный момент главной поддержкой для нее стал шоумен и военный Даниэль Салем.

Сейчас в жизни певицы началась новая страница. Она вернулась к творчеству и даже успела выпустить новый трек "Сама". Lida Lee сменила имидж. Она отказалась от привычного каре и сделала короткую стрижку. По ее словам, пережить сложности ей помог Салем, который, кстати, снялся в ее клипе.

Звезда выразила благодарность шоумену и указала, что он сильно повлиял на нее:

У каждого в жизни должен быть человек, который тебя поддержит... Вовремя. Чтобы был тот первый человек, который скажет: "Ты сможешь!" Даниэль стал тем, кто поддержал одним из первых.

Скриншот Instagram

Поклонники знаменитости сразу начали приписывать ей роман с Даниэлем. Дело в том, что в прошлом году поклонники заподозрили, что между звездами не просто дружба. Однако тогда Лидия отвергала все предположения. После страстного клипа и поста артистки им снова приписывают отношения. Сама певица это пока никак не комментирует.

Что известно о Lida Lee

Свой творческий путь Скорубская начинала с выступлений в составе коллектива Chica-Band, а также она была бэк-вокалисткой Дмитрия Монатика. Lida Lee дважды участвовала в проекте "Голос страны", "Танцы со звездами", "Х-фактор". В 2020 году артистка начала сольную карьеру и ее продюсером стал Монатик. Среди ее самых известных песен "Просыпайся", "На грани", "Рояль".

Напомним, ранее Lida Lee рассказала о своем состоянии на фоне слухов об алкозависимости.

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