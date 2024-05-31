Шоумен стал опорой для певицы в сложный момент.

Популярная украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, последние месяцы переживала сложный период. На фоне слухов об алкозависимости артистку предали друзья, она полностью исчезла из инфопространства и была в поисках себя. Исполнительница призналась, что в трудный момент главной поддержкой для нее стал шоумен и военный Даниэль Салем.

Сейчас в жизни певицы началась новая страница. Она вернулась к творчеству и даже успела выпустить новый трек "Сама". Lida Lee сменила имидж. Она отказалась от привычного каре и сделала короткую стрижку. По ее словам, пережить сложности ей помог Салем, который, кстати, снялся в ее клипе.

Звезда выразила благодарность шоумену и указала, что он сильно повлиял на нее:

У каждого в жизни должен быть человек, который тебя поддержит... Вовремя. Чтобы был тот первый человек, который скажет: "Ты сможешь!" Даниэль стал тем, кто поддержал одним из первых.

Поклонники знаменитости сразу начали приписывать ей роман с Даниэлем. Дело в том, что в прошлом году поклонники заподозрили, что между звездами не просто дружба. Однако тогда Лидия отвергала все предположения. После страстного клипа и поста артистки им снова приписывают отношения. Сама певица это пока никак не комментирует.

Что известно о Lida Lee

Свой творческий путь Скорубская начинала с выступлений в составе коллектива Chica-Band, а также она была бэк-вокалисткой Дмитрия Монатика. Lida Lee дважды участвовала в проекте "Голос страны", "Танцы со звездами", "Х-фактор". В 2020 году артистка начала сольную карьеру и ее продюсером стал Монатик. Среди ее самых известных песен "Просыпайся", "На грани", "Рояль".

Напомним, ранее Lida Lee рассказала о своем состоянии на фоне слухов об алкозависимости.

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