Сейчас Даниэль Салем защищает Украину на передовой.

Украинский телеведущий и воин в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем дал откровенное интервью Славе Демину и ответил, что выберет - плен или смерть. Как оказалось, Салем не любит боль, поэтому российский плен для него - не вариант.

"Я выберу смерть. 100 процентов. И я найду в себе силы сделать это. Во-первых, я не люблю боль. Я не хочу чувствовать боль – эмоциональную или физическую. Я это ясно понимаю", - сказал Салем.

Если уж произойдет такое, что рашисты захотят взять в плен его подразделение, как говорит Даниэль, он подорвет себя вместе с врагами.

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"Я лучше громко крикну "Слава Украине!" и застрелюсь, или вставлю под мышки гранаты, прикинусь мертвым, а потом подорвусь и заберу с собой несколько врагов, чем буду терпеть пытки. Не хочу. Для меня плен - это не вариант. И в нашем подразделении это вообще не вариант", - добавил защитник.

Напомним, Даниэль Салем намерен удочерить девочку, которая потеряла родителей во время полномасштабного российского вторжения.

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