Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем растрогал сеть новым видео. Он показал спасение людей в затопленной Херсонской области.
Уже несколько дней волонтеры помогают жителям региона, чьи дома залило водой в результате подрыва ГЭС. В частности, на видео попал щемящий момент спасения малыша.
Военные и волонтеры помогли женщине и ее ребенку. Они эвакуировали ее на лодке. Также на видео можно увидеть спасение животных, которые чудом сумели не утонуть.
"Несокрушимая великая нация", - подписал ролик Салем.
Салем тоже помогал спасать людей. Он находился в местах затопления.
Реакция сети
Пользователи признают, что щемящее видео заставило их плакать. Комментаторы благодарят Салема за то, что он помогает людям. Они пишут:
- "Боже, помоги нашим людям выдержать все. Берегите себя"
- "Плачу... Мы невероятный народ... Бог с нами, мы победим. Бесконечно благодарю за все, что вы делаете"
- "Сколько горя они принесли... Каждый раз кажется, что хуже быть не может, но ведь... А вам, ребята, огромное спасибо".
Кто такой Даниэль Салем
Мужчина стал известен после участия в шоу "Танці з зірками" и "Голос країни". До полномасштабной войны РФ против Украины Салем работал ведущим. Кроме этого, у него был бизнес в Одессе.
В начале великой войны он встал на защиту Украины. Недавно Салем признавался, что хочет удочерить ребенка. После победы он мечтает, чтобы он и его жена стали родителями для девочки, которая осталась сиротой из-за оккупантов.