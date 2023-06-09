Он помогал людям, которые были вынуждены эвакуироваться из-за затопления.

Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем растрогал сеть новым видео. Он показал спасение людей в затопленной Херсонской области.

Уже несколько дней волонтеры помогают жителям региона, чьи дома залило водой в результате подрыва ГЭС. В частности, на видео попал щемящий момент спасения малыша.

Военные и волонтеры помогли женщине и ее ребенку. Они эвакуировали ее на лодке. Также на видео можно увидеть спасение животных, которые чудом сумели не утонуть.

"Несокрушимая великая нация", - подписал ролик Салем.

Салем тоже помогал спасать людей. Он находился в местах затопления.

Реакция сети

Пользователи признают, что щемящее видео заставило их плакать. Комментаторы благодарят Салема за то, что он помогает людям. Они пишут:

"Боже, помоги нашим людям выдержать все. Берегите себя"

"Плачу... Мы невероятный народ... Бог с нами, мы победим. Бесконечно благодарю за все, что вы делаете"

"Сколько горя они принесли... Каждый раз кажется, что хуже быть не может, но ведь... А вам, ребята, огромное спасибо".

Кто такой Даниэль Салем

Мужчина стал известен после участия в шоу "Танці з зірками" и "Голос країни". До полномасштабной войны РФ против Украины Салем работал ведущим. Кроме этого, у него был бизнес в Одессе.

В начале великой войны он встал на защиту Украины. Недавно Салем признавался, что хочет удочерить ребенка. После победы он мечтает, чтобы он и его жена стали родителями для девочки, которая осталась сиротой из-за оккупантов.

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