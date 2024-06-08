Она поехала в Великобританию.

Украинская певица Камалия показала, как проводит время с дочерьми и экс-супругом.

Сегодня, 8 июня, она опубликовала в Instagram новое видео, на котором заметны ее 10-летние дочери Арабелла и Мирабелла. Не секрет, что девочки с начала полномасштабной войны живут и учатся в Великобритании. Поэтому Камалия прилетела к дочерям, чтобы провести летние каникулы вместе.

"Большая прогулка по лондонскому парку! Чудесный день среди природы и свежего воздуха! Обожаю такие моменты покоя и вдохновения", - написала Камалия.

Видео дня

Кстати, на прогулке также был бывший муж певицы - бизнесмен Мохаммад Захур. Он делал забавные кадры с Камалией, шутил и они весело проводил время с экс-любимой и детьми.

Реакция подписчиков

Поклонники артистки начали активно писать комплименты, а также желали хорошего отдыха.

"Замечательная семья! Муж прекрасный и дети"

"Красивые, счастливые и успешные. Мира и победы нашей Украине"

"Образцовая семья, счастья вам"

"Все такие красивые".

К слову, Камалия и Захур прожили вместе 20 лет в браке. Однако в прошлом году пара объявила о разводе. Сейчас они поддерживают дружеские отношения ради двух общих дочерей.

Напомним, недавно певица Камалия показала, как проводит время с 10-летними дочерьми в Испании.

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