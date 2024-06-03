Певица с детьми выбрали для себя необычное занятие.

Известная украинская певица Камалия прилетела в Испанию, чтобы провести время с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Артистка показала, какой активный отдых они выбрали.

Как известно, дети исполнительницы и миллиардера Мохаммада Захура живут и учатся в Великобритании. Однако сейчас у них начались каникулы. По этому случаю звездная семья решила поехать на отдых в солнечную Пальма-де-Майорку.

Камалия часто делится своей личной жизнью в соцсетях, как и на этот раз. Семья решила активно и интересно провести время. Арабелла и Мирабелла обожают лошадей и ездить верхом, поэтому и в Испании испытали свои умения. К детям присоединились и родители.

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Все вместе они устроили конную прогулку по побережью Средиземного моря. Певица в своем Instagram показала, как они ездили верхом и любовались пейзажами вокруг.

"Прекрасно провели время с моими дочками на невероятной прогулке верхом вдоль побережья Средиземного моря! Три часа незабываемых впечатлений и красоты природы", - написала артистка.

К слову, девочки живут вместе с отцом в Лондоне. Сама же Камалия живет в Украине, но часто ездит за границу навестить дочерей. Пара после 20 лет брака развелась в 2023 году. Однако они поддерживают дружеские отношения и часто проводят вместе время.

Напомним, ранее Камалия ответила, как после развода поделила имущество с миллиардером Захуром.

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