Миша Кацурин поделился в сети кадрами с последних дней.

Муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой - ресторатор, бизнесмен и кулинар Миша Кацурин - впервые за долгое время показал семейный контент в сети. Повар опубликовал фотографии, сделанные в течение последних нескольких дней.

Новые кадры появились на странице Кацурина в Instagram. Избранник исполнительницы поделился кадрами, на которых показался с женой и своими детьми. В подборке Миша собрал снимки, не только с родными, но и с друзьями, сделанные на разных мероприятиях.

На первом фото Дорофеева и ее возлюбленный позировали в своем доме. Пара мило обнималась и улыбалась на камеру. Надежда предстала в костюме бордового цвета, который состоял из юбки и топа, а вот ее избранник выбрал для себя голубую рубашку и черные брюки, а также добавил свой неизменный головной убор - кепку.

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На другом кадре знаменитости показалась вместе с детьми. В частности, заметно, что артистка нежится в постели, а рядом с ней играют дети ресторатора от первого брака с Дашей Кацуриной - Иван и Александра. Дочь и сын бизнесмена появились и на другом фото. Они позировали на фоне заката во время ужина под открытым небом.

Судя по кадрам, Кацурин, вероятно, иногда гастролирует вместе с женой по городам Украины. Как известно, Надежда сейчас находится в туре, в рамках которого дает концерты в разных точках государства. На снимке Миша показал знаменитость, которая как раз собирала вещи в чемодан и предстала в концертном образе в гримерке.

Кроме того, кулинар решил показать поклонникам кадр из своего детства и продемонстрировал, как выглядел, когда был маленьким. Он не стал указывать, когда именно был сделан снимок, и лишь написал: "С детьми, только дети - мы".

Отметим, что Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. В то же время бывший Нади - певец Владимир Дантес - начал отношения с Дашей. Певица неоднократно рассказывала, что счастлива в браке, а также делилась, что с ресторатором у них полная идиллия.

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала поздравлением Позитива с пополнением в семье. Певица поделилась видео коллегой и его избранницей Юлией Сахневич. Супруги на днях сообщили, что вскоре станут родителями.

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