Певица поделилась видео с парой, которым умилила сеть.

Известная украинская певица Надя Дорофеева мило поздравила экс-коллегу по группе "Время и Стекло" - украинского артиста Позитива - с будущим пополнением в семье. Звезда впервые за долгое время показалась вместе с исполнителем и его супругой.

5 ноября Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) сообщил радостную новость в соцсетях. Оказалось, что его избранница - танцовщица Юлия Сахневич - беременна первенцем. Супруги поделились видео и фото, на которых продемонстрировали округлый животик женщины. Хотя влюбленные пока скрывают пол малыша и срок беременности, но немало украинских знаменитостей уже успели поздравить будущих родителей.

Среди таких была давняя подруга и коллега Позитива - Дорофеева. Как известно, более 10 лет певцы выступали на одной сцене, им даже приписывали роман. Однако эти слухи остались неподтвержденными, а сами звезды заявляли, что они просто друзья. Несмотря на то, что группа распалась, а Надежда и Алексей начали сольные карьеры, они поддерживают связь.

В своем Instagram Дорофеева опубликовала милое видео с беременной Сахневич и ее мужем. Артисты дурачились и обнимались на камеру. Вероятно, певица уже давно знала о новом статусе танцовщицы. На фоне ролика играла песня исполнительницы "Там где ты", которая вошла в ее новый альбом "Хартбит".

В подписи к видео Надя рассказала о ее давнем споре с Позитивом. Оказалось, что на протяжении нескольких лет артисты спорили, у кого же первого родится ребенок. Дорофеева резюмировала, что 35-летний коллега победил.

"Где-то, когда нам было по 23-25 лет, мы спорили, кто будет первым. Ты победил. Лешка, я так радуюсь за вас. Будьте счастливы - это самое главное!" - написала знаменитость.

К слову, год назад Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина. У мужчины есть двое детей от предыдущего брака - дочь Александра и сын Иван.

Напомним, ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала о быте с мужем. В частности, она призналась, кто ответственный в их семье за приготовление пищи.

Вас также могут заинтересовать новости: