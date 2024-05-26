Юрий Рыбчинский убежден, что ДТП в 2015 году с участием певца - это было убийство.

Народный артист Украины, автор хитов Юрий Рыбчинский поделился мыслями относительно трагической гибели известного певца Кузьмы Скрябина. Он ответил, кого обвиняет в смертельной аварии 2015 года.

Артист считает, что смерть Кузьмы во время ДТП - это было заказное убийство. Рыбчинский убежден, что певца убили из-за его политических взглядов, ведь Скрябин в то время был рупором правды для украинцев. По словам Юрия, власть видела в этом угрозу. Поэт даже посвятил стихотворение покойной звезде сцены.

"Я также стихотворение написал после смерти Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом", - поделился Рыбчинский.

При этом народный артист подчеркнул, что смерть Кузьмы не заглушила его голос. В течение почти 10 лет после смерти легендарного певца помнят, а его песни стали еще более популярными.

"Народ или толпа любят больше мертвых, чем живых. Не знаю, это психология", - добавил Юрий.

К слову, Кузьма погиб в автокатастрофе в 2015 году. Внедорожник артиста столкнулся с молоковозом. Скрябин погиб на месте, а женщина, сидевшая рядом выжила. Более того, не пострадал и водитель грузовика. Тогда из-за отсутствия доказательств дело закрыли, а смерть певца признали несчастным случаем. Однако поклонники и родные звезды до сих пор считают, что его гибель была неслучайной.

Напомним, ранее Юрий Рыбчинский высказался о Максиме Галкине и Алле Пугачевой.

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