Юрий Рыбчинский прокомментировал осуждение войны российскими коллегами.

Автор песен, народный артист Украины Юрий Рыбчинский поделился мнением о российских звездах, которые выехали из РФ и осудили полномасштабное вторжение в Украину.

Среди тех, кого отметил артист, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин. Он выразил свое уважение к этим людям. По словам Рыбчинского, они не испугались Кремлевской машины и отказались поддерживать кровавую политику. Также он выделил артистку Диану Арбенину и актрису Лию Ахеджакову.

"Еще больше надо отдать мужества Арбениной, Пугачевой, Галкину, которые не побоялись страшной машины. Это же государство может убить. Не дай Бог что-нибудь подсыпать Алле Пугачевой или Ахеджаковой. Люди это понимают, но найти в себе мужество и сказать этому "дракону" нет - это мощно", - подчеркнул Юрий.

К слову, Галкин и Пугачева эмигрировали с детьми в Израиль, где живут уже более двух лет. Минюст РФ признал Максима "иноагентом". Комик часто реагирует на обстрелы Украины и публично высказывает свою позицию относительно войны. Его поддерживает жена и также осуждает правление российского диктатора Путина.

Что известно о Юрии Рыбчинском

Юрий Рыбчинский известен, как основатель современной украинской эстрадной песни, поэт, сценарист и драматург. Он был награжден званием Героя Украины и народного артиста. Писал для звезд композиции, которые становились хитами не только в Украине, но и за ее пределами. Кроме того, Юрий неоднократно открывал новые имена в украинском шоу-бизнесе.

В его творческом багаже песни "Хрещатик" для Павла Зиброва, "Кленовый огонь" для Владимира Ивасюка, "Течет вода" для Игоря Поклада. Его композиции на сцене исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Наталья Могилевская, Николай Мозговой, Руслана Лыжичко и др.

Напомним, ранее Максим Галкин встретился с известными украинцами.

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