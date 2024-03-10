Она ответила на вопросы подписчиков.

Недавно стало известно, что шоумен Владимир Остапчук официально женился в третий раз. Со своей избранницей Екатериной Полтавской он уже больше года в отношениях. Долгое время ходили слухи вокруг их свадьбы, однако после того, как девушка показала кольцо и заявила, что изменила свою девичью фамилию - интрига была раскрыта.

Катя отмечала, что об их свадьбе никто не знал, только после события они рассказали новость друзьям и родным. Поэтому подписчики девушки поинтересовались, как отреагировали на известие о женитьбе их родители.

"Как они могли отреагировать? Моя мама пропустила прекрасный этап задалбывания меня вопросом "А когда уже замуж?", поэтому для моих было неожиданно. Но сказали, что рады", - написала жена Остапчука.

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Также девушка рассказала и о первых словах матери Владимира, когда узнала о третьей свадьбе сына.

"Мама Вовы сказала: "Ну дай Бог, чтобы навсегда". А папа, как папа. Я вообще не уверена, что он понял", - добавила она.

Что известно о личной жизни Владимира Остапчука

Первой женой Владимира Остапчука была переводчица Елена Войченко. Они прожили вместе 13 лет и имеют двух общих детей: дочь Эмилию и сына Эвана. Пара скандально развелась в 2020 году.

Затем ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Они пробыли в браке 2 года, а потом решили разорвать свои отношения. Позже Кристина призналась, как переживает развод.

Кстати, сейчас Остапчук с новой женой делает ремонт в доме, который он приобрел еще в браке с Кристиной. Экс-супруги до сих пор не могут поделить имущество.

Напомним, ранее стало известно, что певец Виталий Козловский женился.

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