Кристина призналась, что дала себе время пережить эту боль.

Украинский нотариус Кристина Горняк честно призналась, как переживает развод с шоуменом Владимиром Остапчуком. В инста-сториз она рассказала, что дает себе время отойти от пережитого и добавила, что любая боль имеет свой конец.

"Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я именно так и делаю. А еще… Все дается для опыта, поэтому учимся", - сказала Горняк.

Также она попросила не донимать ее одинаковыми вопросами о Владимире, не отправлять ей какие-то сообщения или его фото с новой девушкой.

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"Все, что мне нужно знать, Вселенная мне всегда показывает, а то, что нет – оберегает! Буду очень благодарна за понимание! Вообще, как и говорила, я ничего не комментирую и не выношу на осмотр, я проживаю свою жизнь и свой опыт дальше", – подытожила Кристина.

Развод Кристины Горняк и Владимира Остапчука

Недавно в СМИ начала распространяться информация о том, что Остапчук и Горняк уже официально развелись. Однако сами они пока никак не комментируют свои отношения.

Также пользователи сети нашли новую девушку Остапчука, с которой он уже вместе живет. Его избранницей стала журналистка Екатерина Полтавская.

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