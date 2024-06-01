Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала о потере родного человека. Умерла ее мать Мэриан Робинсон. Женщине было 86 лет.

Об этом написала в своем Instagram сама Мишель вчера, 31 мая. Что стало причиной смерти - пока неизвестно.

"Моя мама Мэриан Робинсон была надежной опорой для всей нашей семьи, и мы с болью в сердце сообщаем, что она умерла. Сейчас никто из нас не знает, как мы будем жить дальше без нее", - написала Обама.

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Также она вспомнила, какой была мать и некоторые забавные ситуации из ее жизни:

"Атрибуты и гламур Белого дома никогда не были для Мэриан интересными. Вместо общения с лауреатами премии "Оскар" или Нобелевской премии, она предпочитала проводить время наверху с телевизором, в комнате возле своей спальни с большими окнами, выходящими на монумент Вашингтона. Единственным гостем, которого она просила о встрече, был Папа Римский. Она часто выходила за территорию дома, чтобы купить поздравительные открытки, и иногда другой покупатель мог ее узнать".

Известно, что женщина жила с дочерью и зятем. Она ездила с ними на официальные встречи и помогала в воспитании детей.

Барак Обама также написал о смерти тещи у себя в Instagram.

"Была и будет только одна Мэриан Робинсон. Мы проведем остаток нашей жизни, пытаясь следовать ее примеру", - написал бывший президент США.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова рассказала о смерти отца.

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