Мужчина подчеркнул, что это его кумиры.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, который осудил кровавую политику Кремля и уехал из страны-агрессора в начале войны, показался с известными украинцами.

Недавно он опубликовал совместное фото в Instagram с актерами Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном. Оказалось, что мужчины встретились на спектакле в Израиле, где сейчас живет Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми.

"Был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль "Сделаны в Одессе" моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!" - подписал фотографию Максим.

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Интересно, что и сам Олег Филимонов также отреагировал на фото в сети. Он отметил, что встреча с юмористом стала для него неожиданностью.

"Приятным сюрпризом для нас было то, что посмотреть спектакль и встретиться после него захотел Максим Галкин. Он замечательный парень, артист и настоящий друг Украины. Вспомнили Одессу, в которой он жил и учился и, в которую обязательно приедет, как только закончится война", - написал он.

Напомним, ранее Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян.

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