Артистка сделала новое откровенное признание.

Главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич после расставания с победителем шоу Андреем Задворным намекнула на готовность к новому этапу в своей жизни.

Певица опубликовала несколько снимков с достаточно откровенной фотосессии в Instagram, сопроводив их откровенным спичем.

"Это главное, чего мне хочется сейчас. Любое потрясение ведёт к трансформации, раскрывает огромную внутреннюю силу. Я никогда на слабость особо не жаловалась, даже наоборот – в моменты сложных событий всегда находила ресурс для поддержки тех, кто в ней нуждается. А сейчас я на всех уровнях ощущаю появление нового, чего-то большого и неизвестного мне, но именно того, чего так долго ждала", – отметила она.

"Это сравнится со штормом, после которого просыпаешься на берегу, и солнце светит прямо в лицо. Где-то на горизонте еще буря не утихла, но я уже на берегу, я жива и готова продолжить свое путешествие, – добавила Огневич. – Мне так не хватало именно этого шторма, чтобы перейти на следующий этап жизни. Спасибо".

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" ответил на самый острый вопрос зрителей шоу о Злате Огневич"Огонь", "Очень красивая", "Невероятная", – отреагировали поклонники в комментариях.

Напомним, после проекта "Холостячка-2" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца. Пара рассталась по инициативе мужчины. Он рассказал, что его чувства к девушке остыли.

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Автор: Виолетта Орлова