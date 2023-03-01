Американка Зендея обновила свой контракт с НВО, и теперь одна серия "Эйфории" будет приносить ей 1 миллион долларов - даже по меркам известных и успешных актеров это достаточно большой ценник.

Американская актриса Зендея стала одной из самых высокооплачиваемых актрис. Знаменитость обновила свой контракт с компанией НВО, и теперь за съемки в сериале "Эйфория" 26-летняя звезда будет получать по $1 млн. Об этом пишет Los Angeles Times.

Даже по меркам всемирно известных сериалов это огромная сумма - похожими гонорарами за серию могли похвастаться главные герои сериала "Друзья" в течение последних трех сезонов.

Сообщается, что ранее по 1 миллиону долларов за серию платили актерам Николь Кидман, Риз Уизерспун и Элизабет Мосс.

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Кто такая Зендея

26-летняя американская актриса, певица и модель родом из Калифорнии. Всемирную славу ей принесла роль Мишель "Эм-Джей" Джонс в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома" и "Человек-паук: Нет пути домой".

Также Зендея стала главной героиней нашумевшего подросткового сериала "Эйфория". Премьера состоялась в 2019 году. Проект настолько понравился зрителям, что его продлили - в 2023 году ожидается премьера третьего сезона.

Напомним, Зендея предупредила об опасности нового сезона "Эйфории".

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