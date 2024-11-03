Бухалема Бучибу признали виновным в многочисленных преступлениях.

Художника-аниматора "Disney" Бухалема Бучибу, который создал мультфильмы "Лило и Стич", "Рататуй", признали виновным в многочисленных сексуальных преступлениях. Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы.

59-летнего мультипликатора задержали и посадили за развращение несовершеннолетних. Также автора мультфильмов обвинили в торговле людьми, пишет издание Le Figaro.

По данным следствия, с 2012 по 2021 годы Бучибу платил женщинам на Филиппинах, чтобы они совершали сексуальное насилие над детьми, а затем снимали это на камеру. Он наблюдал за происходящим в "прямом эфире". Кроме того, Бухалем и сам издевался над несовершеннолетними и приказывал, что им делать.

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Известно, что среди жертв аниматора были дети в возрасте от 5 до 10 лет. Дело получило огласку, когда Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству обнаружило подозрительные денежные переводы на Филиппины, которые художник регулярно посылал женщинам.

В суде Бухалем признал вину. Мужчина признался в совершенных преступлениях, сказав: "Педофилия во мне". Ему назначили наказание в виде 25 лет пребывания за решеткой.

Что известно о Бучибе

Бухалем - известный аниматор, который работал над многими популярными проектами студий "Disney" и "Pixar". Среди его самых выдающихся работ - анимация для фильмов "Горбун из Нотр-Дама", "Геркулес", "Тарзан" и "Суперсемейка". Кроме того, он был одним из ключевых аниматоров таких проектов, как "Лило и Стич" и "Рататуй", а также работал над сценами в "Как приручить дракона" для DreamWorks.

Напомним, ранее писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии. Из-за этого компания "Disney" приостановила производство фильма, который планировали снять по его роману "История с кладбищем".

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