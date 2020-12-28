Его обвиняют в изготовлении детского порно.

Актера Джерри Харриса обвиняют в развращении несовершеннолетних мальчиков и в изготовлении детской порнографии.

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Об этом сообщает The New York Times.

Еще 17 сентября 21-летнего актера арестовали. До сих пор он остается под стражей в исправительном центре столицы в Чикаго.

Ему предъявлены семь обвинений. На днях актер признался, что у него все же был половой акт с пятнадцатилетним мальчиком. Это произошло на одной из вечеринок. При этом с другими обвинениями он не согласился. Он не признал себя виновным в том, что просил несовершеннолетних мальчиков скидывать ему эротические фотографии.

Кто такой Джерри Харрис:

Джерри Харрис - член группы поддержки из колледжа Наварро в Техасе

Он получил известность благодаря документальному сериалу Netflix «Cheer», где рассказывается о подготовке команды к участию в Национальном чемпионате по чирлидингу

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Автор: УНИАН