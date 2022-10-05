Таролог Людмила Хомутовская утверждает, что в Украину звезда уже не вернется.

Известный украинский экстрасенс Людмила Хомутовская дала интервью, в котором раскрыла ближайшее будущее для путинистки Таисии Повалий. Так, в комментарии "Таня+" эксперт рассказала, что в Украину горе-звезда уже не вернется.

"Это нормальная ее судьба. Она будет жить, зарабатывать деньги, никто сюда возвращаться не будет. Сказать, что что-то там у нее кардинальное случиться… Я не вижу. Человек будет доживать там. Я, насколько понимаю, в Украину ей нельзя. Так что там она и будет жить", - прокомментировала Хомутовская.

Таисия Повалий о войне в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Таисия Повалий не высказалась в поддержку родной страны. Наоборот - она продолжала активно выступать на кремлевских концертах.

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Верхом цинизма считается то, что Повалий еще и пела на украинском языке.

В отличие от самой Таисии, ее сын Денис Повалий неоднократно высказывался в сторону поддержки Украины. В своем блоге он просил не связывать его высказывания и деятельность с концертами мамы в РФ и Беларуси.

Напомним, "жертва пластики" Таисия Повалий рассказала, кто ее изуродовал.

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