Певица злоупотребляет пластическими операциями и "уколами красоты".

Известная певица Таисия Повалий, поддерживающая преступный режим Кремля, призналась, кто виноват в ее изуродованном лице.

Так, по внешнему виду Повалий заметно, что она не единожды прибегала к услугам пластических хирургов. Также она злоупотребляет "уколами красоты", чтобы не терять былой привлекательности.

Но годы берут свое. И теперь певица выглядит совсем не так, как в юности. Видимо, предательница Таисия не хочет мириться со старостью, поэтому все чаще и чаще обращается за помощью к специалистам. Но даже это ей не особо помогает, ведь за последние годы ее лицо выглядит изуродованным.

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А все из-за халатного отношения врачей к своей работе. Сама повалий призналась, что косметолог вколол ей гель в носогубную складку, который по сегодняшний день "растекается" под ее кожей.

"У меня до сих пор в лице мигрирует этот гель. И я советую всем женщинам хорошо изучать тему перед тем, как что-то себе сделать", - цитируют Повалий росСМИ.

Напомним, ранее Таисия Повалий едва не упала на красной дорожке, когда бежала петь перед россиянами "Червону руту" в честь 85-летия российского певца-путиниста Иосифа Кобзона.

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