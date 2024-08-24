Песни легендарных украинских артистов называли "неформатом".

Народный артист Украины, композитор Павел Дворский, который ранее высказался о Софии Ротару, рассказал, как пропагандисты годами унижали украинцев и вытесняли их со сцены. Всех, кто пел на украинском, считали неформатом.

По словам певца, много лет назад он перестал участвовать в мероприятиях, где унижают украинцев. У Дворского твердая позиция относительно языка и он не хотел иметь ничего общего с русскоязычными телеканалами.

"Как-то я понял, что телеканал "Интер" приглашает в свои концерты украиноязычных исполнителей, чтобы считалось. Выступать почти не давали, просто использовали наши имена. Это была информационная война, разве не понятно? А некоторые мои коллеги (не хочу называть фамилии) удивлялись: "Там же будет петь Меладзе! Давай пойдем". А я, слушая это, думал: это же как надо себя не уважать", - вспомнил музыкант в интервью для OBOZ.UA.

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Как известно, Дворский является автором легендарных украинских песен, в частности, "Смерекова хата", "Стожари". Однако, как говорит композитор, были времена, когда его композиции считали в Украине неформатом. Павел говорит, что он не единственный, кого презирали за украиноязычное творчество.

"И не только мое, но и Нины Матвиенко, Назария Яремчука, Василия Зинкевича, трио Мареничей. В 1994 году, когда у меня планировался творческий вечер во Дворце "Украина", моему продюсеру звонили: "Не устраивайте националистический шабаш!". Это потому, что я в то время пел "Балладу о Крутах", "Гетманский гимн", "За Украину". Да, у нас уже была независимость, однако она была хрупкая", - добавил певец.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказал, как россияне отомстили ему за поддержку Украины.

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