Павел Дворский также предположил, почему певица отказалась сняться в фильме о Назарии Яремчуке.

Известный композитор и певец Павел Дворский высказался о молчаливой позиции относительно войны украинской артистки Софии Ротару. Он также объяснил, почему знаменитость, которая отказалась сниматься в фильме о Назарии Яремчуке, не захотела играть в картине.

Певец и исполнительница родом из Черновицкой области. Они знакомы еще с 1966 года, поэтому хорошо знают друг друга. Дворский решил поделиться мыслями относительно молчания Ротару и ее отказа в участии в съемках. Павел говорит, что не знает, почему София Михайловна и артист Василий Зинкевич, которые хорошо дружили с покойным Яремчуком не захотели сняться в фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Однако он предположил, что в следующей картине о первой украинской поп-звезде, если таковая будет, они снимутся.

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"София Ротару и Василий Зинкевич - замечательные исполнители и очень много сделали для украинской песни. О причинах отказа надо спрашивать у них лично. Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич", - отметил композитор в интервью для OBOZ.UA.

Также Дворский прокомментировал молчаливую позицию Ротару. Артистка никоим образом не высказывается о войне в Украине, а лишь порой постит картинки в знак поддержки Украины.

"Возможно, причина в чем-то личном или замешано что-то такое, что связано с творчеством. Я думаю, что еще придет время, и она сама все расскажет", - убежден музыкант.

Как известно, София Михайловна много лет гастролировала по России. После начала полномасштабного вторжения она стала на сторону украинцев, хоть и публично об этом не сказала. В 2022 году Ротару прекратила концертную деятельность и не появляется на публике. Пока неизвестно, где живет исполнительница, но в сети ходили слухи, что она находится в Италии и купила там виллу.

Напомним, ранее россияне Софию Ротару обвинили в махинациях с недвижимостью в Крыму.

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