Ему запретили въезд в ОАЭ.

Украинскому артисту Андрею Данилко запретили въезд в ОАЭ после его выступления на корпоративе в Дубае в 2022 году. Тогда он со сцены выразил поддержку родному народу.

В связи с этим власти ОАЭ решили пожизненно запретить ему въезд по причине якобы "разжигания межнациональной розни", однако официальная причина до сих пор не озвучена и не прописана ни в одном документе.

Данилко прокомментировал данную ситуацию. В разговоре с журналистом "Гордона" он сказал, что до недавнего времени не знал о запрете. Он убежден, что на это повлияли российские власти.

Видео дня

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - сказал Данилко.

Несмотря на это Данилко сохранил оптимизм и заверил, что продолжит поддерживать Украину на международной арене.

Напомним, ранее Андрей Данилко попал в громкий скандал из-за объятий с россиянином.

Вас также могут заинтересовать новости: