Она также показала архивные семейные фотографии.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич сегодня, 26 сентября, празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 40 лет.

По случаю праздника жена Юла трогательно поздравила любимого мужа. В частности, пиарщица вспомнила, что когда они познакомились, то Анатолию было 24 года и вместе пара уже полжизни.

"Уже 15 раз подряд 26.09 ровно в 00:01 я поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня не исключение, я поздравляю тебя 16-й раз и уже давно не сама, а с нашими детками. Сейчас у меня будет грустный "тост", потому что грустно, что так быстро пролетают годы и так много воспоминаний остаются позади, а мы, кажется, в жизненной суете забыли этим насладиться сполна. Сколько всего было прекрасного знаем только мы и сколько всего будет в будущем - видим только мы в глазах наших детей. Мой АА будь самым счастливым, а мы будем всегда рядом", - написала жена именинника и показала архивные фото из их семейной жизни.

Реакция подписчиков

Подписчики и коллеги Анатолича также начали активно его поздравлять с днем рождения и желать всего наилучшего.

"Поздравляю! Пусть впереди только будет классно и счастливо"

"Искренние поздравления! Вам всем гармонии, любви, счастливой мирной жизни"

"Вы сверхкрутая семья! Счастья вам! Анатолий, живи долго и счастливо! У тебя очень мощная поддержка".

К слову, Анатолий Анатолич и Юла воспитывают троих общих детей: дочерей Алису и Лолиту, а также сына Нила.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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