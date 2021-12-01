Игорь Кузьменко и певица заняли первое место в четвертом сезоне танцевального шоу.

Танцор Игорь Кузьменко, который вместе с певицей Натальей Могилевской победил в четвертом сезоне "Танцев со звездами", рассказал о трудностях на проекте. Оказалось, певица нередко показывала свой нрав, между ними были конфликты.

Об этом он рассказал на YouTube-канале Agasi show.

По словам Кузьменко, на проекте была напряженная обстановка. Иногда Могилевская поддавалась эмоциям и даже бросалась в него компьютерами. Танцор не держит обиды на певицу, но все равно часто вспоминал о ней в ходе обсуждения шоу "Танцы со звездами".

Пара усердно и много работала в зале, ведь артистка очень хотела одержать победу на шоу. В третьем сезоне "Танцев со звездами" Могилевской не удалось занять первое место в паре с Владом Ямой, поэтому в четвертом сезоне, десять лет спустя, она решительно шла к заветному кубку.

Могилевская очень тщательно подбирала себе партнера и была к нему весьма требовательной. По словам Кузьменко, он тренировался с певицей по 12 часов в день. Его сильно удивило, когда он узнал, что участники восьмого сезона тратили на репетиции всего по три часа в день.

Читайте также"Разбитый нос и синяки": танцор Оли Поляковой показал окровавленное лицо (фото)Кузьменко пожаловался, что во время участия в "Танцах со звездами" с Могилевской он даже не мог съездить к своей семье и родителям в Одессу. Он был вынужден "днями и ночами" быть в Киеве и тренироваться с певицей.

Танцор часто ссорился с Могилевской, она его не отпускала в Одессу. Но сейчас он признает, что благодарен певице. Ведь благодаря такой жесткой сноровке он был готов к еще двум сезонам "Танцев со звездами".

Однако Кузьменко уже не повезло так, как с Могилевской. В 2018 году он вынужденно "вылетел" из пятого сезона, так как его партнерша Слава Каминская получила серьезную травму. После этого он еще раз вышел на паркет с певицей Tayanna, но и тогда ему не удалось одержать победу.

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Автор: Полина Кузенко