29 сентября стало известно, что суд принял решение лишить отца Бритни опекунского статуса над ней.

Популярная американская певица Бритни Спирс выложила альбом со своими голыми фотографиями после того, как узнала, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить ее отца опекунского статуса.

Снимки звезда поп-музыки опубликовала в своем Instagram.

"Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс, фото не отредактированы… ванна кривая!!! – прокомментировала фото певица.

Поклонникам Бритни понравились ее смелые фото.

"Приятно видеть вас такой счастливой и свободной! Вы это заслужили! Люблю вас", "Какой и должна быть рожденная свыше свободная женщина", "Живая легенда. Вы можете смотреть, но не трогать", "Свободу Бритни!" - писали они.

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Напомним, недавно отец Бритни Спирс обратился в суд с просьбой лишить его опекунства над дочерью. После того как судья поддержала его иск, Бритни объявила о помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

На фоне такого события Спирс даже ушла из Instagram и отправилась в мини-отпуск со своим женихом. Но долго без социальных сетей она не выдержала и на днях заявила о своем возвращении. Звезда уже успела опубликовать несколько видео со странными танцами, которые ранее вызывали беспокойство у ее поклонников.

29 сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца американской певицы Бритни Спирс опекунского статуса над ней.

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Автор: Виолетта Орлова