Популярная американская певица Бритни Спирс выложила альбом со своими голыми фотографиями после того, как узнала, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить ее отца опекунского статуса.
Снимки звезда поп-музыки опубликовала в своем Instagram.
"Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс, фото не отредактированы… ванна кривая!!! – прокомментировала фото певица.
Поклонникам Бритни понравились ее смелые фото.
"Приятно видеть вас такой счастливой и свободной! Вы это заслужили! Люблю вас", "Какой и должна быть рожденная свыше свободная женщина", "Живая легенда. Вы можете смотреть, но не трогать", "Свободу Бритни!" - писали они.
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Напомним, недавно отец Бритни Спирс обратился в суд с просьбой лишить его опекунства над дочерью. После того как судья поддержала его иск, Бритни объявила о помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари.
На фоне такого события Спирс даже ушла из Instagram и отправилась в мини-отпуск со своим женихом. Но долго без социальных сетей она не выдержала и на днях заявила о своем возвращении. Звезда уже успела опубликовать несколько видео со странными танцами, которые ранее вызывали беспокойство у ее поклонников.
29 сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца американской певицы Бритни Спирс опекунского статуса над ней.