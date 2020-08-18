Поэт Борис Пастернак покончил с собой - СМИ
В Москве найден мертвым поэт-песенник Борис Пастернак.
Читайте такжеНазвана возможная причина смерти в РФ рэпера из Украины Энди Картрайта
Об этом сообщает МК.
Как сообщается, тело 84-летнего поэта нашли утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА, где он находился на лечении.
Отмечается, что палата Пастернака была на 8 этаже, а труп обнаружили на улице. Пока точная причина смерти неизвестна. Большинство сообщают о самоубийстве.
Борис Пастернак: чем известен
Борис Пастернак - известный советский сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Известен так же как Борис Пургалин.
Автора популярного в свое время музыкального шоу "Бенефис".
Сотрудничал с Георгием Гараняном, Борисом Ренским, Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram