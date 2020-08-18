Поэт Борис Пастернак покончил с собой - СМИ

Погибший был родственником лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака

В Москве найден мертвым поэт-песенник Борис Пастернак.

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Об этом сообщает МК.

Как сообщается, тело 84-летнего поэта нашли утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА, где он находился на лечении.

Отмечается, что палата Пастернака была на 8 этаже, а труп обнаружили на улице. Пока точная причина смерти неизвестна. Большинство сообщают о самоубийстве.

Борис Пастернак: чем известен

Борис Пастернак - известный советский сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Известен так же как Борис Пургалин.

Автора популярного в свое время музыкального шоу "Бенефис".

Сотрудничал с Георгием Гараняном, Борисом Ренским, Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами.

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Автор: Екатерина Лиманская