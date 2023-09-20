Бинты на руках путиниста подтвердили слова певицы Славы.

Российский певец Филипп Киркоров, который не осудил войну против Украины и поддерживает путинский режим, не сумел скрыть последствия неудачной пластической операции. Артист утверждал, что он хорошо перенес все хирургические вмешательства, однако правда всплыла на поверхность.

Так, Киркоров появился на дне рождения Ларисы Долиной с перебинтованными руками. Он пытался спрятать их под рукавами пиджака, однако запястья "прикрыть" не удалось. Не заметить бинты было сложно.

Артист пел и обнимал гостей. При этом он старался не сжимать ладони и осторожно держал микрофон.

Фрагмент выступления Киркорова на вечеринке Долиной попал на видео. Оно быстро "разлетелось" в сети. Российские Telegram-каналы принялись высмеивать путиниста за то, что он попросту "засветил" последствия неудачной операции.

Киркоров с перебинтованными руками - видео

Это лишь подтвердило слова певицы Славы, которая ранее уже говорила, что у Киркорова "большие проблемы" с левой рукой. Артистка судится с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, который изуродовал ее грудь. Она заявила, что он навредил не только ей, но и Киркорову, который упорно об этом молчит.

По словам Славы, теперь путинисту приходится устранять последствия неудачной "пластики" уже с другим хирургом. При этом сам Киркоров пытается все опровергать. Он утверждает, что Хайдаров сделал ему немало операций и всеми ими он доволен.

К слову, через несколько дней после вечеринки, на которой Киркоров "засветил" бинты, он решил показать руки. Оскорбленный путинист злился и не скрывал, что ему неприятны слова певицы Славы. Поэтому он оголил левую руку, на ней не было бинтов, но она заметно изменилась. У запястья рука стала слишком худой, а ближе к плечу на ней появились неестественные для возраста Киркорова мышцы.

Напомним, ранее стало известно, что состояние Киркорова после "пластики" ухудшилось еще сильнее. Путинист с трудом стоит на ногах.

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