Как бы путинист не пытался омолодиться, а годы берут свое.

Российский певец, поддержавший преступный режим Кремля и полномасштабное вторжение в Украину, Филипп Киркоров, кажется, плохо себя чувствует.

Он попал на видео, где заметно, что артист еле ходит. РосСМИ связывают его плохон самочувствие с пластическими операциями, которыми он увлекся в последнее время.

"Примадон еле ноги передвигает. Пластика больно ударила по Филиппу Киркорову", - пишут пропагандисты.

Так, на ролике видно, что Киркорову сложно самому ходить, поэтому он держится за другого мужчину. А сзади за ним идет еще один человек, который, в случае падения, подловит Киркорова.

Пластические операции Киркорова

В апреле 2023 года Киркоров вставил импланты в ягодицы. На этом он не остановился, поэтому вскоре сделал еще одну операцию - удалил жир и сделал стальной пресс.

Также ему сделали операцию на груди, чтобы подтянуть грудную клетку. Однако все эти операции не помогли путинисту. Он снова располнел и вернулся в прежнюю форму.

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