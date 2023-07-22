Певица Слава пожаловалась на то, что ей сделали "ужасную" грудь.

Российская певица Слава, которая поддерживает войну в Украине и осуждает звезд, выступивших против путинского режима, пострадала от рук хирурга Тимура Хайдарова. Мужчина, который недавно "слепил" Филиппу Киркорову пресс, изуродовал ее грудь.

Слава внезапно решила поделиться откровениями, вероятно, будучи пьяной. Она курила и материлась на камеру, а также не стеснялась показывать результаты жуткой пластической операции.

По словам певицы, у нее была красивая грудь, но она хотела ее подтянуть. Через месяц после операции, когда Слава сняла специальное белье, она ужаснулась.

"Одна выше, одна ниже", - призналась певица.

Она была в шоке от огромных шрамов и "кривой" груди. По словам Славы, целый год она не могла смотреть на себя в зеркало. Исправлять ситуацию ей пришлось уже с другим хирургом. Певица, называющая себе патриоткой России, забыла о "верности" и отправилась в Европу.

"Я год жила в стрессе. Не могла ни тр*хаться ни с кем, я в зеркало не могла на себя смотреть. В итоге пришлось обращаться в европейскую клинику", - заявила Слава.

Певица также утверждает, что многие российские звезды пострадали от рук хирурга, но не решаются в этом признаться. По словам Славы, изуродованные артистки попросту молчат и продолжают врать о том, какие они красивые.

Что певица Слава говорит о войне

В первые дни полномасштабной войны Слава заявила, что она гордится тем, что является россиянкой. Она поддерживает путинский режим и убийства мирных украинцев. Певица также осуждает российских звезд, которые выехали из РФ и осудили войну.

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